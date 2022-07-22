غزة: "الداخلية" تنشر إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنغادر قطاع غزة 3756 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، وذلك خلال الأسبوع الماضي من 17 إلى 21 تموز/يوليو.وأفادت إحصائية لهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، نشرتها الجمعة، "فإن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 5435 عائدًا، من بينهم 1218 حاجًا، في حين أرجعت السلطات المصرية 84 مسافرًا.وأوضحت هيئة المعابر والحدود، أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا قطاع غزة على فوجين، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.وأفادت الهيئة، أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.