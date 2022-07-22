شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو حارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 30-20 31-21 بيت لحم 30-20 30-20 31-21
رام الله والبيرة 29-19 29-19 30-20 طولكرم 32-22 32-22 33-23
نابلس 31-20 31-20 32-21 قلقيلية 32-22 32-22 33-23
جنين 33-22 33-22 34-23 سلفيت 30-20 30-20 31-21
طوباس 34-23 34-23 35-24 روابي 31-20 31-20 32-22
الخليل 29-19 29-19 30-20 غزه 31-23 31-23 32-24
أريحا 38-26 38-26 39-27 خانيونس 31-23 31-23 32-24
الأغوار الشمالية 36-24 36-24 37-25 رفح 32-22 32-22 33-23

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;الداخلية&#34; تنشر إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح

غزة: "الداخلية" تنشر إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح

ارتفاع طفيف للدولار.. كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم الجمعة؟

ارتفاع طفيف للدولار.. كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم الجمعة؟

رضوان يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

رضوان يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

ماذا يعني إعلان جيش الاحتلال استخدامه طائرات مسيّرة هجومية بالقطاع؟

ماذا يعني إعلان جيش الاحتلال استخدامه طائرات مسيّرة هجومية بالقطاع؟

الصحة برام الله تنفي إعطاء أوامر لكوادرها بمغادرة مستشفى كمال عدوان شمال غزة

الصحة برام الله تنفي إعطاء أوامر لكوادرها بمغادرة مستشفى كمال عدوان شمال غزة

ابنة وزير الحكم المحلي تعلق على أنباء تعيينها في وزارة الأشغال

ابنة وزير الحكم المحلي تعلق على أنباء تعيينها في وزارة الأشغال

صور: اكتمال عودة حجاج قطاع غزة

صور: اكتمال عودة حجاج قطاع غزة

الهلال الأحمر: قرار بوقف تنفيذ العصيان الشامل من قبل نقابة الإسعاف والطوارئ

الهلال الأحمر: قرار بوقف تنفيذ العصيان الشامل من قبل نقابة الإسعاف والطوارئ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر: قرار بوقف تنفيذ العصيان الشامل من قبل نقابة الإسعاف والطوارئ

الهلال الأحمر: قرار بوقف تنفيذ العصيان الشامل من قبل نقابة الإسعاف والطوارئ

خلال لقائه عباس.. بايدن يتهكم: &#34;مطالبك تحتاج المسيح لتحقيقها&#34;

خلال لقائه عباس.. بايدن يتهكم: "مطالبك تحتاج المسيح لتحقيقها"

&#34;نقابات العمال&#34; بغزة: القرار بشأن السلع المستوردة ينعش المصانع المحلية

"نقابات العمال" بغزة: القرار بشأن السلع المستوردة ينعش المصانع المحلية

النخالة: استشهاد أحد الأسرى المضربين سنعتبره عملية قتل متعمد مع سبق الإصرار

النخالة: استشهاد أحد الأسرى المضربين سنعتبره عملية قتل متعمد مع سبق الإصرار

اشتية يوعز بوقف إجراءات تعيين ابنتي الوزيرين زيارة والصالح

اشتية يوعز بوقف إجراءات تعيين ابنتي الوزيرين زيارة والصالح

الشرطة بغزة: وفاة مواطنة متأثرة بجراحها جراء إصابتها بطعنة سكين وسط القطاع

الشرطة بغزة: وفاة مواطنة متأثرة بجراحها جراء إصابتها بطعنة سكين وسط القطاع

(حماس) تعقب على أوامر الهدم الإسرائيلية ومنع البناء بالقدس

(حماس) تعقب على أوامر الهدم الإسرائيلية ومنع البناء بالقدس

مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين والاحتلال يغلق طريقاً بمكعبات اسمنتية شرق مدينة الخليل

مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين والاحتلال يغلق طريقاً بمكعبات اسمنتية شرق مدينة الخليل

منوعات

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم &#34;كيرة والجن&#34; يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم "كيرة والجن" يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

عربي

الأردن: لجنة أممية تطلق مبادرة للتعافي والتنمية في اليمن

الأردن: لجنة أممية تطلق مبادرة للتعافي والتنمية في اليمن

السيسي يوجه رسالة جديدة بشأن سد النهضة

السيسي يوجه رسالة جديدة بشأن سد النهضة

الحكومة التركية تستدعي القائم بالأعمال العراقي

الحكومة التركية تستدعي القائم بالأعمال العراقي

اليمن: أربعة قتلى وثمانية جرحى في &#34;قصف حوثي&#34; بالبيضاء

اليمن: أربعة قتلى وثمانية جرحى في "قصف حوثي" بالبيضاء