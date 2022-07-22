أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 30-20 31-21 بيت لحم 30-20 30-20 31-21 رام الله والبيرة 29-19 29-19 30-20 طولكرم 32-22 32-22 33-23 نابلس 31-20 31-20 32-21 قلقيلية 32-22 32-22 33-23 جنين 33-22 33-22 34-23 سلفيت 30-20 30-20 31-21 طوباس 34-23 34-23 35-24 روابي 31-20 31-20 32-22 الخليل 29-19 29-19 30-20 غزه 31-23 31-23 32-24 أريحا 38-26 38-26 39-27 خانيونس 31-23 31-23 32-24 الأغوار الشمالية 36-24 36-24 37-25 رفح 32-22 32-22 33-23

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي