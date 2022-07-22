الصحة برام الله تنفي إعطاء أوامر لكوادرها بمغادرة مستشفى كمال عدوان شمال غزة

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن إعطاءها أوامر لكوادرها بمغادرة المراكز الطبية في قطاع غزة.وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن الوزارة لم تعطي أي أوامر بمغادرة المراكز الطبية بما فيها مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.وكان سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قال في تصريحات إذاعية، مساء الخميس، إن 42 طبيباً غاردوا مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.وأضاف معروف: إن الأطباء من تخصصات مختلفة ويتقاضون رواتبهم من السلطة في رام الله، مشيراً إلى أنهم غادروا المستشفى بناء على تعليمات وردت لهم دون إبداء أسباب.