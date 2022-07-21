الهلال الأحمر: قرار بوقف تنفيذ العصيان الشامل من قبل نقابة الإسعاف والطوارئ

حصلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء يوم الخميس، على قرار مستعجل من المحكمة الإدارية في محافظة رام الله والبيرة، يقضي بوقف تنفيذ قرار إعلان العصيان الإداري الكامل والشامل من قبل نقابة الإسعاف والطوارئ، كون الإضراب يمس المصلحة العامة وحياة المواطنين بحسب بيان صادر عنها.



وفي وقت سابق، قالت الجمعية: إن "إعلان نقابة الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن خطواتها التصعيدية، يعتبر خروجاً وتجاوزاً خطيراً لمبادئ الجمعية ورسالتها الإنسانية، التي تعهدت منذ نشأتها بتقديم الخدمة الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة الأوقات والأزمات وفي كافة أماكن تواجدها".



واعتبرت الجمعية أن "حملة التحريض التي تخوضها النقابة ضد جمعيتهم هي محاولة تضليل تفتقر إلى الدقة والموضوعية وتخرج عن إطار العمل النقابي إلى مستوى لا يخدم أبناء شعبنا الفلسطيني".



رام الله - دنيا الوطن