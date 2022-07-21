شؤون فلسطينية

النخالة: استشهاد أحد الأسرى المضربين سنعتبره عملية قتل متعمد مع سبق الإصرار

النخالة: استشهاد أحد الأسرى المضربين سنعتبره عملية قتل متعمد مع سبق الإصرار
رام الله - دنيا الوطن
أكد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن استفراد الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين وممارساته ضدهم من عزل وقمع، وتجاهل إضرابه الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان، يرتب على المقاومة والشعب الفلسطيني واجب القيام بمسولياتها وحماية أبنائها.

وقال النخالة في تصريح له، مساء اليوم الخميس: "نذكر العدو بأن استشهاد أحد الأسرى المضربين سنعتبره عملية قتل متعمد مع سبق الإصرار، وهذا يرتب علينا مسؤولية القيام بواجباتنا وفقا لالتزاماتنا السابقة".

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