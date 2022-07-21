جيش الاحتلال يكشف عن نوع طائرة مسيرة استخدمها لقصف غزة والضفة وسوريا

رام الله - دنيا الوطنكشفت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، عن استخدام الجيش الإسرائيلي لطائرات بدون طيار مسلحة لتنفيذ اعتداءات في العديد من الهجمات في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا، وفقًا لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية.وقالت الصحيفة: "إن الجيش الإسرائيلي استخدم إحدى تلك الطائرات في استهداف موقع يتبع لحركة (حماس) في غزة بصاروخ من نوع "هيرمس 450".ولدى إسرائيل أحد أكبر أسراب الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط، وهي أيضًا من بين أكبر المصدرين في المنطقة لتكنولوجيا الطائرات المسيرة.وقال ضابط رقابة إنه على الرغم من رفع الحظر عن نقل التقارير المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة المسلحة، فإن نشر تقارير عن التفاصيل الفنية أو العمليات سيخضع للمراجعة قبل الموافقة على النشر.