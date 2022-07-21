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شؤون فلسطينية

(حماس) تعقب على أوامر الهدم الإسرائيلية ومنع البناء بالقدس

(حماس) تعقب على أوامر الهدم الإسرائيلية ومنع البناء بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد حمادة، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في مدينة القدس، أن أوامر الهدم ومنع البناء بالقدس سياسة "تهويد" وحرب على الوجود الفلسطيني، لن تفلح في تغيير وطمس معالمها التاريخية.

وأشار حمادة في تصريح له، مساء اليوم الخميس، إلى أنّ إصدار الاحتلال الإسرائيلي عشرات أوامر الهدم ومنع البناء لمنازل وعمارات ومنشآت في القدس المحتلة، خلال اليومين الأخيرين، ونيَّته توسيع هذه الحملة خلال الأيام القادمة، يعدُّ جريمة إسرائيلية جديدة وحرباً علنية على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدّسة، لن تفلح في فرض أمر واقع في القدس أو طمس معالمها التاريخية.

وقال: "إننا في حركة حماس، وإذ نجدّد التأكيد أنَّ مدينة القدس هي أرض فلسطينية خالصة، ولا سيادة للاحتلال فيها، وأنَّ شعبنا الصامد المجاهد سيبقى ثابتًا في أرضه، يواجه هذه الحرب الشعواء بإمكاناته المتاحة، بالرّغم من الغطاء الأمريكي الذي تجلّى في إعلان بايدن-لابيد، والصمت المخزي من المجتمع الدولي، ونشدّد على أنَّ إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد كل أشكال النضال، في كل أرضنا المحتلة، كفيل بردع الاحتلال، ووضع حدّ لجرائمه اليومية المتواصلة، بحقّ شعبنا وأرضه ومقدساته".

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