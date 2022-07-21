مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين والاحتلال يغلق طريقاً بمكعبات اسمنتية شرق مدينة الخليل

رام الله - دنيا الوطننصب مستوطنون، اليوم الخميس، عددا من الخيام و"الكرفانات" الخشبية على أراضي المواطنين بمنطقة البويرة شرق الخليل، في وقت أغلق فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي الطريق المؤدية إليها بالمكعبات الاسمنتية.وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين هاجموا أراضي المواطنين في منطقة البويرة المحاطة بمستوطنتي "كريات أربع" و"خارصينا"، ونصبوا عددا من الخيام على ارض تعود لعدد من عائلات الخليل تمهيدا للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد المواطن أبو إياد جويحان لـمراسلنا أن عشرات المستوطنين حضروا الى المكان بعد منتصف الليلة الماضية ونصبوا خياما و"كرفانات" خشبية على أرض لعائلة أبو اسنينة، في منطقة البويرة، حيث قامت قوات الاحتلال بإزالتها وإخلاء المستوطنين من المنطقة، إلا ان مجموعات المستوطنين عادت في ساعات الفجر وأعادت نصب الخيام.وتعتبر منطقة البويرة من أخصب أراضي مدينة الخليل، وتتعرض بشكل مستمر لهجمات واعتداءات المستوطنين المتكررة لوقوعها بين مستوطنتي "كريات أربع" و"خارصينا" المقامتين على أراضي المواطنين شرق المدينة.