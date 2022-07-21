الحكومة التركية تستدعي القائم بالأعمال العراقي

وتصاعد الغضب في العراق ، فقام متظاهرون أمام القنصلية التركية في بغداد، بأنزال العلم التركي من فوق مبناها، في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين على خلفية مقتل 8 مدنيين عراقيين في قصف تركي شمالي العراق.



من جهتها نفت تركيا اتهامات بغداد لها بشن ضربة أسفرت عن مقتل 8 سياح وإصابة 23 آخرين، قائلة إن الهجوم يشكل عملا إرهابيا.



وذكر التلفزيون العراقي الرسمي أن "قصفا مدفعيا عنيفا" أصاب منتجعا في مدينة زاخو الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة التركية في اجتماع أمني، استدعاء القائم بالأعمال العراقي لدى تركيا للتشاور، بعد اتهامها أنقرة بشن غارة على منتجع جبلي في محافظة دهوك شمالي العراق.