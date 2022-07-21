نقابة الأطباء البيطريين تعلن دعمها لاضراب نقابة المحامين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الأطباء البيطريين دعمها الكامل للخطوات الاحتجاجية التي تقودها نقابة المحامين.وقالت نقابة الأطباء البيطريين في تصريح لها: إنها تدعم "الخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحاميين حفاظاً على السلم الأهلي".وأضافت أنها تدعم كافة الوقفات اعتصاميه والحراكات التي تهدف لحماية حقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية".يذكر أن نقابة المحامين الفلسطينيين أعلنت يوم الأحد الماضي اضراباً شاملاً عن العمل أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية، وذلك على ضوء استمرار القوة القائمة بالاحتلال بمواصلة عدوانها الغاشم على أبناء شعبنا.