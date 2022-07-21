"المواصلات" بغزة: لن نذهب لزيادة تسعيرة المواصلات بتاتاً



وأضاف: "أن نقابة السائقين في قطاع غزة توجهت إلى الوزارة بعدد من المطالب كتخفيض الضريبة الخاصة بالمركبات العمومية "العاملة على الخط" واستمرار التخفيض الخاص بترخيصهم بنسبة 50% وذلك في محاولة للتخفيف عن كاهل السائقين".



وتابع: "الوزارة تعمل على دراسة هذه المطالب وإيجاد الحلول المرضية للسائقين ومحاولة تنفيذ أكبر قدر ممكن من هذه المطالب وتنفيذ الأنسب منها ودون الضرر بالمواطنين".



وطالب عرفات وزارة النقل والمواصلات في الضفة الغربية المعاملة بالمثل، والوقوف عند مسؤولياتها وتطبيق قرار تخفيض "شيكل واحد لكل لتر بنزين" الذي أقرته الحكومة في جلساتها الأسبوعية يوم الإثنين الماضي، المعمول به في الضفة الغربية وتنفيذه في قطاع غزة.



ودعا الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، بغزة، الشركات المستوردة للوقود التي تعمل على إدخال السولار والبنزين عن طريق رام الله، بحث الوزارة لتخفيض الوقود وإدخاله لقطاع غزة من خلال آليات مناسبة لدعم شريحة أصحاب المركبات العمومية.



خاص دنيا الوطن- سندس الخطيبأكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، أنيس عرفات، اليوم الخميس، أن الوزارة لن تذهب لزيادة تسعيرة المواصلات بتاتاً.وقال عرفات في حديثه لـ"دنيا الوطن": إنه "بغض النظر عن الارتفاع بأسعار المحروقات، وارتفاع العبء على السائقين، إلا أنه لا يوجد أي ارتفاع على تسعيرة المواصلات"، مشيراً إلى وجود عدد من الحلول المنطقية التي تخدم سائقي المركبات العمومي.