"التربية" تتيح للمتقدمين للوظائف التعليمية والمساندة فرصة تدقيق بياناتهم بشكلها النهائي



وأوضحت الوزارة انه في حال وجود عدم تطابق في البيانات فإنه يتوجب على المتقدم/ة مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تقدم إليها من أجل تعبئة النموذج المخصص لذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 25/07/2022، لاعتمادها بشكلها النهائي مع تحمل المتقدم/ة مسؤولية صحة البيانات الخاصة به/ا، مثمنةً في الوقت ذاته جهود كافة اللجان والطواقم التي تتابع هذا الجهد على مستوى الوزارة والمديريات.



وأهابت "التربية" بالمتقدمين ضرورة مراجعة البيانات الخاصة بهم وتدقيقها من حيث المؤهلات والمعدلات والخبرات وايام العمل كبديل والحالات الخاصة من خلال الرابط الالكتروني: http://213.244.123.106:8088/.