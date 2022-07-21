شؤون فلسطينية

"التربية" تتيح للمتقدمين للوظائف التعليمية والمساندة فرصة تدقيق بياناتهم بشكلها النهائي

"التربية" تتيح للمتقدمين للوظائف التعليمية والمساندة فرصة تدقيق بياناتهم بشكلها النهائي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منح المتقدمين للوظائف التعليمية والمساندة للعام 2022-2023، فرصة لتدقيق بياناتهم التي سترد في سجل الدور بشكلها النهائي بعد استكمال التحضيرات؛ استناداً إلى أسس تضمن تحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأهابت "التربية" بالمتقدمين ضرورة مراجعة البيانات الخاصة بهم وتدقيقها من حيث المؤهلات والمعدلات والخبرات وايام العمل كبديل والحالات الخاصة من خلال الرابط الالكتروني: http://213.244.123.106:8088/.

وأوضحت الوزارة انه في حال وجود عدم تطابق في البيانات فإنه يتوجب على المتقدم/ة مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تقدم إليها من أجل تعبئة النموذج المخصص لذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 25/07/2022، لاعتمادها بشكلها النهائي مع تحمل المتقدم/ة مسؤولية صحة البيانات الخاصة به/ا، مثمنةً في الوقت ذاته جهود كافة اللجان والطواقم التي تتابع هذا الجهد على مستوى الوزارة والمديريات.

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