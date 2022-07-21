غنيم يؤكد على أهمية تقديم خدمات المياه بكفاءة وبآلية أكثر استدامة





جاء ذلك خلال لقائه مدير عام المصلحة عبد الخالق الكرمي.



وبحث اللقاء الاحتياجات والتحديات التي تواجه المصلحة والمتعلقة بالمعيقات الإسرائيلية كعرقلة ادخال المعدات والأجهزة اللازمة، إضافة الى المعيقات المتعلقة بالجوانب الفنية والمؤسساتية في مناطق الامتياز .



من جانبه أوضح الكرمي للوزير غنيم ان مصلحة مياه القدس تعمل على تنفيذ المشاريع التطويرية بهدف تحسين تزويد كميات المياه للتجمعات لا سيما تلك التي تعاني من نقص فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التوزيع العادل للمياه وخصوصا خلال فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على المياه.



وفي نهاية اللقاء شدد المهندس غنيم على أهمية البدء بتحويل المصلحة الى مرفق مائي وفق خطة سلطة المياه الرامية الى خلق مرافق مائية أكثر استدامة بما يخدم المصلحة العامة و تحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

أكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، على أهمية تقديم خدمات المياه بكفاءة وبآلية أكثر استدامة وبأسعار مناسبة للمواطن بالتوازي مع تنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية الى تأهيل وتحسين البنية التحتية ضمن مناطق امتياز مصلحة مياه القدس.