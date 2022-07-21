هيئة الأسرى تحذر من الانحدار اللا أخلاقي واللا إنساني بالتعامل مع الأسرى المرضى

رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الخميس، من الانحدار اللا أخلاقي واللا إنساني في التعامل مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والتي يهدد حياتهم بشكل حقيقي، في ظل التفرد الخطير الذي يمارس كل يوم بحقهم.وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "من خلال متابعات حالات الأسرى المرضى فيما يسمى مستشفى سجن الرملة وعسقلان وريمون وعوفر والنقب وفي كافة السجون والمعتقلات، نلاحظ بأن تجاهل الأمراض وعدم تقديم العلاجات والأدوية، يأتي في سياق ممنهج ومنظم.".وأضافت الهيئة: "تقضي العدالة الإنسانية في عصر الحرية والديمقراطية وضمان وكفالة الحقوق، أن يلتفت المجتمع الدولي إلى المئات من الأسرى الفلسطينيين، الذين يُتركون فريسة للموت، دون إعطاء أي اعتبارات لحقوقهم الحياتية والمعيشية".يذكر أن هناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون والمعتقلات، يعيشون واقع صعب ومعقد، بينهم 200 حالة مرضية بحاجة إلى رعاية طبية خاصة في مستشفيات مدنية تتوفر فيها كل الإمكانيات.