شؤون فلسطينية

رئيس هيئة الأسرى يُعلق على ما حدث في جلسة الأسير الحلبي أمس

رئيس هيئة الأسرى يُعلق على ما حدث في جلسة الأسير الحلبي أمس
الأسير محمد الحلبي
رام الله - دنيا الوطن
صرح رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، أن ما حدث في جلسة محاكمة الأسير محمد الحلبي يوم أمس (الأربعاء)، والتي حملت رقم (170)، محاولة من القضاء الإسرائيلي للهروب من فشله في إدانته، والتغطية على تبعيته لجهاز (شاباك) الإسرائيلي.

وأوضح أبو بكر أن جلسة أمس تضمنت طلب النيابة الحكم بحق الأسير الحلبي لمدة (16 عاماً)، علماً أن جلسة النطق في الحكم بشكل نهائي أجلت لشهر آب/ أغسطس القادم.

وطالب أبو بكر النقابات والمؤسسات القانونية والحقوقية، العمل الجاد لوقف هذه المهزلة، التي تمس منظومة العدالة الدولية، وذلك من خلال التحرك الفعلي لخلق ضغط على سلطات الاحتلال لوقف كل انتهاكاتها بحق الأسير الحلبي وبحق كافة أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال.

يذكر  أن الأسير المهندس محمد الحلبي، من قطاع غزة، يعمل مديرا لمؤسسة "الرؤيا العالمية" في غزة، واعتقل  خلال تنقله عبر معبر بيت حانون/ إيرز في 15 من حزيران/ يونيو عام 2016، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخراً تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني، ويعتبر صاحب المحاكمة الأطول عدداً في تاريخ الاحتلال.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تحذر من الانحدار اللا أخلاقي واللا إنساني بالتعامل مع الأسرى المرضى

هيئة الأسرى تحذر من الانحدار اللا أخلاقي واللا إنساني بالتعامل مع الأسرى المرضى

&#34;الإفتاء&#34; يُسلط الضوء على ملكية عائلات فلسطينية للأرض المزمع إقامة السفارة الأمريكية عليها بالقدس

"الإفتاء" يُسلط الضوء على ملكية عائلات فلسطينية للأرض المزمع إقامة السفارة الأمريكية عليها بالقدس

(فدا) يؤكد وقوفه لجانب نقابة المحامين بمعركة النضال المطلبي التي تخوضها

(فدا) يؤكد وقوفه لجانب نقابة المحامين بمعركة النضال المطلبي التي تخوضها

صحيفة إسرائيلية: استعدادات لتسيير أول رحلة طيران لفلسطينيين عبر مطار (رامون)

صحيفة إسرائيلية: استعدادات لتسيير أول رحلة طيران لفلسطينيين عبر مطار (رامون)

صورة.. الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم إطلاق نار بقبر يوسف وقتل رقيب بـ 2006

صورة.. الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم إطلاق نار بقبر يوسف وقتل رقيب بـ 2006

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

غزة: &#34;التعليم&#34; تضع اللمسات الأخيرة لإعلان نتائج الثانوية العامة

غزة: "التعليم" تضع اللمسات الأخيرة لإعلان نتائج الثانوية العامة

نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس تعلق عضويتها باتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية

نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس تعلق عضويتها باتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإفتاء&#34; يُسلط الضوء على ملكية عائلات فلسطينية للأرض المزمع إقامة السفارة الأمريكية عليها بالقدس

"الإفتاء" يُسلط الضوء على ملكية عائلات فلسطينية للأرض المزمع إقامة السفارة الأمريكية عليها بالقدس

(فدا) يؤكد وقوفه لجانب نقابة المحامين بمعركة النضال المطلبي التي تخوضها

(فدا) يؤكد وقوفه لجانب نقابة المحامين بمعركة النضال المطلبي التي تخوضها

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

وصول الفوج الأول من حجاج القطاع عبر معبر رفح

وصول الفوج الأول من حجاج القطاع عبر معبر رفح

صور: وصول أول فوج من حجاج بيت الله الحرام العائدين لقطاع غزة

صور: وصول أول فوج من حجاج بيت الله الحرام العائدين لقطاع غزة

فنان بريطاني يصرح: إسرائيل دولـة فصل عنصري

فنان بريطاني يصرح: إسرائيل دولـة فصل عنصري

رام الله: الاحتلال يغلق أحد مداخل برقة بالمكعبات الاسمنتية واعتداءات للمستوطنين

رام الله: الاحتلال يغلق أحد مداخل برقة بالمكعبات الاسمنتية واعتداءات للمستوطنين

منوعات

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

محمد منير وأكرم حسني معاً..فماذا يجمعهما؟

محمد منير وأكرم حسني معاً..فماذا يجمعهما؟

فنان عالمي يشارك أحمد العوضي في فيلمه الجديد &#34;البلدوزر&#34;..فمن يكون؟

فنان عالمي يشارك أحمد العوضي في فيلمه الجديد "البلدوزر"..فمن يكون؟

شاهد: علا رشدي وزوجها أحمد داود في مقطع فيديو جريء!

شاهد: علا رشدي وزوجها أحمد داود في مقطع فيديو جريء!

بعد نجاح &#34;غلبان&#34;..أصالة تكشف هذا الأمر

بعد نجاح "غلبان"..أصالة تكشف هذا الأمر

جوني ديب في أغرب إطلالة..فكيف ظهر؟

جوني ديب في أغرب إطلالة..فكيف ظهر؟

شاهد: بعد أن عرضت أجزاء جسمها المصابة بالبهاق.. اللبنانية كارن وازن تكشف المزيد!

شاهد: بعد أن عرضت أجزاء جسمها المصابة بالبهاق.. اللبنانية كارن وازن تكشف المزيد!

من هو حسن أبو السعود الذي قالت شيرين عبد الوهاب عنه &#34;أنا بقيت شبهه&#34;؟

من هو حسن أبو السعود الذي قالت شيرين عبد الوهاب عنه "أنا بقيت شبهه"؟

عربي

اليمن: أربعة قتلى وثمانية جرحى في &#34;قصف حوثي&#34; بالبيضاء

اليمن: أربعة قتلى وثمانية جرحى في "قصف حوثي" بالبيضاء

الكشف عن حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات في السودان

الكشف عن حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات في السودان

المغرب يوقع مع إسرائيل اتفاقاً لتزويده بطائرات (كاميكازي) المسيرة

المغرب يوقع مع إسرائيل اتفاقاً لتزويده بطائرات (كاميكازي) المسيرة

وزارة الخارجية السورية: دمشق تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

وزارة الخارجية السورية: دمشق تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا