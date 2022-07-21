البيت الأبيض يكشف حقيقة أنباء إصابة بايدن بمرض السرطان

ويُعد بايدن الذي يبلغ من العمر (79 عاماً) أكبر رئيس للولايات المتحدة، وكثيرًا ما تكون صحته محل نقاش عام، ومع ذلك يقول إنه يعتزم السعي للحصول على فترة ولاية ثانية في عام 2024.





وأشار المدافعون عنه إلى أنه يعاني لسنوات من الزلات أو التصريحات غير الدقيقة.

وكان بايدن، نفسه قال مساء الأربعاء، خلال خطاب بايدن حول الاحتباس الحراري في ماساتشوستس، إنه من مصابي بالسرطان، في حين تم اعتبار الأمر ما بين زلة لسان أو إفصاح رسمي عنه.وقال: إن "الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت، بولاية ديلاوير، بسببها أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابين بالسرطان".بدوره نفى البيت الأبيض إصابة بايدن بالسرطان، موضحًا أن تصريحاته كانت تشير إلى علاجه من سرطان الجلد الذي كان مصابًا به قبل توليه منصب الرئاسة العام الماضي.وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إلى تغريدة كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جلين كيسلر، والذي أشار إلى أن بايدن قد استأصل "سرطانات الجلد غير الميلانينية" قبل توليه منصبه، وفق ما نقل موقع (الجزيرة).