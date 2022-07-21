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اليمن: أربعة قتلى وثمانية جرحى في "قصف حوثي" بالبيضاء

اليمن: أربعة قتلى وثمانية جرحى في "قصف حوثي" بالبيضاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت قوات يمنية موالية للحكومة الشرعية، الأربعاء، جماعة الحوثي بقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح في قصف على قرية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وبحسب وكالة (الأناضول) فإنه وحتى الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش لم يتسن الحصول على تعقيب من الحوثيين بشأن هذا الاتهام، في ظل وقف مستمر لإطلاق النار منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي.

وأفاد المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء (موالٍ للحكومة)، عبر صفحته في "فيسبوك" الأربعاء، بمقتل 4 أشخاص وجرح 8 آخرين إثر قصف بالأسلحة الثقيلة شنه الحوثيون على قرية خبزة في البيضاء.

كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الإعلام معمر الإرياني قوله إن "مليشيا الحوثي تفرض حصارا جائرا على قرية خبزة بمحافظة البيضاء وتستهدف منازل المواطنين بقذائف المدفعية والدبابات".

وأضاف أن "هذا القصف أدى لسقوط ضحايا (لم يذكر عددهم) بينهم نساء وأطفال وتدمير عدد من المنازل".

وتابع: "ارتكاب مليشيا الحوثي هذه الجريمة النكراء في ظل سريان الهدنة يؤكد عدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام وتخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين".

ودعا الإرياني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي (هانس غروندبرغ)، والأمريكي (تيم ليندركينغ) إلى إدانة هذا الهجوم الوحشي والضغط على المليشيات لإنهاء ورفع الحصار فورا عن قرية خبزة وفتح ممر آمن للمواطنين والسماح بإسعاف المصابين".

وخلال الأيام الماضية تحدثت وسائل إعلام محلية عن اندلاع مواجهات مسلحة بين جماعة الحوثي ومسلحين قبليين إثر محاولة الجماعة اقتحام القرية.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب المستمرة بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار وخلفت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

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