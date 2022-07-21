(والا): كوخافي دعا كبار المسؤولين العسكريين المغاربة لزيارة إسرائيل





وبحث رئيس أركان جيش الاحتلال، تعزيز التعاون العسكري في التدريبات والمجالات العملياتية والاستخبارية بين الجانبين.



رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي اليوم الخميس، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، دعا كبار المسؤولين العسكريين المغاربة للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.جاء ذلك خلال زيارته للمغرب، حيث عاد منها صباح اليوم الخميس، فيما أفاد الموقع، بأن كوخافي مكث في المغرب عدة أيام، زار خلالها قواعد الجيش المغربي.ووصل كوخافي إلى العاصمة المغربية، الرباط، في زيارة التقى خلالها المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفريق أول بلخير الفاروق، ورئيس الاستخبارات العميد ابراهيم حسني.