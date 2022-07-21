صحيفة إسرائيلية: استعدادات لتسيير أول رحلة طيران لفلسطينيين عبر مطار (رامون)

شركة طيران تركية هي من تستعد لتسيير أولى الرحلات الجوية من مطار (رامون) إلى اسطنبول.

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، فإنه من المخطط أن يتم السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار (رامون) لقضاء الإجازات وغيره بالخارج، بدلًا من التوجه إلى الأردن عبر جسر الملك حسين " معبر الكرامة " والذي يعتبر بوابة الخروج لهم.



وكانت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، ذكرت منذ أيام أن هناك مخططًا للسماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون".



ولفتت إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سيكون مرهونًا بموافقة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ، فيما ستقوم الأجهزة الأمنية بفحص القضية على جميع المستويات واتخاذ إجراءات معقدة بشأن تنقل المسافرين الفلسطينيين من وإلى المطار ومنه إلى الخارج وعند عودتهم.



ويتوقع أن تكون الرحلة الأولى في شهر أغسطس/ آب المقبل، وسط ترحيب من إدارة مطار "رامون" الذي يحتاج إلى مثل هذه الرحلات الدولية. كما تقول الصحيفة.