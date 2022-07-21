صورة.. الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم إطلاق نار بقبر يوسف وقتل رقيب بـ 2006











رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الخميس، باعتقال فلسطيني يدعى علام الراعي، بزعم وقوفه خلف عمليات إطلاق النار في منطقة قبر يوسف.ووفق الإذاعة، فقد كشف تحقيقه، بأنه "جزء من الخلية التي نفذت هجوماً في عام 2006 أدّى إلى مقتل الرقيب الراحل أوشر دمري".وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، أعلن قبل نحو ثلاثة أسابيع، إصابة قائد لواء في الجيش، بجروح طفيفة، وإصابة عدد من المستوطنين بجروح مختلفة، جراء إطلاق نار من مسلحين فلسطينيين عند قبر يوسف في نابلس.