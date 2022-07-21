للمرة الأولى.. جيش الاحتلال يعلن استخدام طائرات مسيّرة هجومية بقصفه الأخير على القطاع





وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، عدة غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، رداً على إطلاق صاروخين سقطا في عسقلان، وأيضاً على إطلاق نار استهدف إحدى المستوطنات شمال القطاع.



وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الرقابة العسكرية في إسرائيل سمحت بالنشر لأول مرة، أن الجيش يستخدم تلك الطائرات المسيّرة في نشاطه العملياتي، مؤكدة أنه لا يوجد عائق أمام نشر ذلك "دون المساس بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي أو طريقة العمليات".



كما وردت العديد من التقارير الإخبارية الدولية عن مهاجمة طائرات مسيرة إسرائيلية لمواقع في لبنان وإيران وهو ما لم تؤكده إسرائيل رسميا أيضا.



وقال بيان من الرقابة العسكرية إنه بعد بحث الأمر "لم يكن هناك عائق يمنع نشر ما يفيد باستخدام جيش الدفاع الإسرائيلي لطائرات مسيرة مسلحة في إطار أنشطة عملياته".



يشار إلى أن إسرائيل لديها أحد أكبر أسراب الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط وهي أيضا من بين أكبر المصدرين في المنطقة لتكنولوجيا الطائرات المسيرة لكن أغلبها غير مسلحة وتستخدم لأغراض الاستطلاع.



وقال ضابط رقابة، إنه على الرغم من رفع الحظر عن نقل التقارير المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة المسلحة، إلا أن نشر تقارير عن التفاصيل الفنية أو العمليات سيخضع للمراجعة قبل الموافقة على النشر.



رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال، استخدامه ولأول مرة طائرات مسيرة هجومية في نشاطاته العملياتية في قطاع غزة وسوريا ومناطق وميادين أخرى.