غزة: "التعليم" تضع اللمسات الأخيرة لإعلان نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، عن قرب انتهاء عملية تصحيح أوراق إجابة كافة امتحانات الثانوية العامة.





وأفادت الوزارة أنه تم الانتهاء من تصحيح مبحث التربية الإسلامية، كما يتوقع أن يتم الانتهاء من تصحيح آخر المباحث "التكنولوجيا" في مطلع الأسبوع القادم.





وأضافت الوزارة، أن أطقمها المختلفة تعمل كخلية نحل بهدف الانتهاء من كافة إجراءاتها ليتسنى الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة 2022 والتي يترقب ظهورها مئات الآلاف من الطلبة وذويهم.





كما بيَّنت الوزارة أنها أوشكت على الانتهاء من ترتيباتها ووضع اللمسات الأخيرة لإقامة حفل تكريم أوائل الثانوية العامة حيث أطلقت على فوج 2022 "متفوقون لأجل فلسطين"، مضيفةً أن الحفل سيعقد بعد الإعلان عن النتائج، وسيتم خلاله تكريم الأوائل في الفروع المختلفة.





وتمنت الوزارة النجاح والتفوق لكافة أبنائها الطلبة، داعية إياهم وذويهم لعدم الغلو في ابداء الفرحة من خلال استخدام المفرقعات وذلك لضمان تحقيق أفضل سبل المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وتفادي وقوع أية حوادث.

رام الله - دنيا الوطن