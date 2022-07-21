نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس تعلق عضويتها باتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية





وقد جاء هذا القرار بعد قيام الجسم الحالي للاتحاد بالعديد من الاجتماعات والإجراءات واصداره للبيانات دون المشاركة والرجوع للهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس في مثل هذه القرارات هذا الأمر الذي لا يتماشى مع الفكرة الرئيسية من وجود هذا الاتحاد بالرغم من كافة محاولات التواصل العديدة والمستمرة مع هذا الاتحاد والتي قوبلت بعدم الاستجابة دون ابداء الأسباب علما بأن نقابة العاملين في جامعة القدس ليست الأولى في الجامعات الفلسطينية التي تعلق تعاملها مع هذا المجلس.



وأشار وليد أبو هلال، القائم بأعمال رئيس نقابة العاملين في جامعة القدس بأنه وبعد البيان المسيء لأسرة جامعة القدس والصادر عن الاتحاد يوم الثلاثاء 19/07/2022 وبعد استقالة رئيس الاتحاد سعادة الدكتور أمجد برهم واستلامه لمنصب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الموقرة في حزيران/يونيو 2021، فإننا نعلن وكجسم شرعي نمثل العاملين في جامعة القدس بأننا ليس لنا أي علاقة من قريب او بعيد بالجسم الحالي للاتحاد وحتى إعادة تشكيله حسب القوانين والأصول النقابية من أجل المحافظة على هيبة هذا المجلس والمحافظة على مقدرات العاملين في الجامعات الفلسطينية و حقوقهم.



كما ويوجه أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة مناشدة الى كل من وزير التعليم العالي الفلسطيني، ووزير العمل الفلسطيني، ورئيس مفوضية المنظمات الشعبية، للوقوف على ما يجري في هذا الاتحاد، املين منهم الإسراع بإنهاء هذه القضية وإعادة تشكيل مجلس نقابات يليق بالجامعات الفلسطينية يلبي تطلعات العاملين فيها و يضمن حقوقهم و أمنهم الوظيفي، فليس من مصلحة أحد أن يكون مجلس يمثل العاملين من أكاديميين وإداريين بمثل هذه الحالة.









رام الله - دنيا الوطنفي اجتماع عُقد للهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس، اتخذت الهيئة قراراً بتعليق عضويتها في اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية.