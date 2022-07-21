دولي

السفير الأمريكي في إسرائيل: زيارة بايدن للسعودية كانت ناجحة و"التطبيع مسألة وقت"

السفير الأمريكي في إسرائيل: زيارة بايدن للسعودية كانت ناجحة و"التطبيع مسألة وقت"
سفير الولايات المتحدة في إسرائيل توم نيدس
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نيدس: إن "الولايات المتحدة كانت على علم مسبق أن سيرورة التطبيع مع إسرائيل ستسير بخطى متئدة وموزونة".

وبحسب قناة (i24NEWS) الإسرائيلية، فقد وصف السفير الأمريكي "زيارة بايدن إلى السعودية بالناجحة والمهمة وأنها حققت مع علقه عليها الأمريكيون من آمال، مضيفاً "لا تصدقوا ما تكتبه وسائل الإعلام، فزيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية سارت بحسب توقعاتنا".

وجاءت أقوال نيدس خلال لقائه أمس، مع أعضاء (كنيست) من الائتلاف والمعارضة، أطلعهم عل انطباعاته حول زيارة بايدن لمنطقة الشرق الأوسط. وأضاف السفير "كنا نعرف مسبقًا أن سيرورة التطبيع مع إسرائيل ستسير بخطى متئدة وموزونة لكن هذا هو الاتجاه".

وأوضح السفير الأمريكي لأعضاء الكنيست أن الرئيس بايدن لم يغفل القضية الفلسطينية، وأنه يؤمن من كل قلبه بأن حل الدولتين هو الطريق الصحيحة والوحيدة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

ونقل أعضاء كنيست على لسان السفير قوله "نظرًا للوضع السياسي في إسرائيل فإننا لا نستطيع دفع الأمور حاليًا، لكن هدف الإدارة الأمريكية يبقى ثابتا وهو التقريب بين الجانبين إلى أن "تنضج الظروف للعودة إلى المفاوضات". 

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