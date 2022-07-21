الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة، طالت عدداً من المواطنين بالضفة الغربية.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة شبان من مدينة جنين وبلدة اليامون بينهم أسير محرر وسط اندلاع مواجهات.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عادل زكارنة شقيق الشهيد محمد زكانة، والأسير المحرر عبد الحليم عز الدين، وإيهاب عدنان سلامة، بعد اقتحام جنين ومداهمة منازل ذويهم، كما اعتقلت الشقيقين الشابين عبد الناصر وعبد الباسط محمود حسن عطعوط عباهرة بعد اقتحام اليامون غرب جنين ومداهمة منزل ذويهما وهم شقيقي الأسير منصور عباهرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأفادت بأن مواجهات اندلاع بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها قوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين في حالات اختناق.وفي نابلس فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس،بلدة حوارة في المدينة واعتقلت مواطنا.وأفادت مصادر أمنية بأن قوة احتلالية اقتحمت بلدة حوارة وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشها، واعتقلت المواطن ماهر عمر الضميدي.وكانت قوة احتلالية داهمت بلدة سالم شرق نابلس وقامت بتفتيش منزل المواطن لطفي عواد، والد الأسير محمد الذي تم اعتقاله قبل أيام من الشارع الرئيسي في حوارة.