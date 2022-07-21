شؤون فلسطينية

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو حاراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم، يكون الجو حاراً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو حاراً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-22 32-22 31-22 بيت لحم 31-22 32-22 31-22
رام الله والبيرة 30-21 31-21 30-21 طولكرم 33-23 34-23 33-23
نابلس 32-22 33-22 32-22 قلقيلية 33-23 34-23 33-23
جنين 34-23 35-23 34-23 سلفيت 31-22 32-22 31-22
طوباس 35-24 36-24 35-24 روابي 31-22 33-22 31-22
الخليل 30-21 31-21 30-21 غزه 32-24 33-24 32-24
أريحا 39-27 40-27 39-27 خانيونس 32-24 33-24 32-24
الأغوار الشمالية 37-25 38-25 37-25 رفح 33-23 34-23 33-23

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