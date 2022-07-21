وصول الفوج الأول من حجاج القطاع عبر معبر رفح

أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، عن وصول الفوج الأول من حجاج المحافظات الجنوبية مساء اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب القطاع قادما من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة عبر مطار القاهرة الدولي.





وبيّن وزير الأوقاف أن الفوج الأول من الحجاج من محافظات قطاع غزة وعددهم 711 حاجاً وصل عبر الخطوط الجوية الفلسطينية بثلاث رحلات بعد أدائهم مناسك فريضة الحج في مكة المكرمة وتوجهوا إلى القطاع عبر الأراضي المصرية من خلال نفق( تحيا مصر) الذي فتحته السلطات المصرية من أجل تسهيل وتيسير عودة حجاج القطاع.





وأكد الشيخ البكري ان الفوج الثاني من حجاج القطاع وعددهم 596 حاجا سيصلون القطاع مساء الخميس أو فجر الجمعة بمشيئة الله.





وكان في استقبال الحجاج، عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة وحشد كبير من أهالي الحجاج

وهنأ وزير الأوقاف الحجاج بسلامة العودة الميمونة إلى الوطن شاكرا انضباط الحجاج ووعيهم والتزامهم بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية والبعثة الفلسطينية وأنهم كانوا خير سفراء لفلسطين.





وتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية على جهودهم وتعاونهم في تيسير عودة الحجاج وتذليل كافه الصعاب لسفر وعودة الحجاج للمملكة العربية السعودية من خلال المعابر والأراضي المصرية.





كما تقدم وزير الأوقاف بالشكر والثناء لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة على جهودهم الكبيرة وتعاونهم المستمر مع وزارة الأوقاف ومتابعتهم المتواصلة لخدمة حجاج القطاع.

رام الله - دنيا الوطن