صور: وصول أول فوج من حجاج بيت الله الحرام العائدين لقطاع غزة





وتابعت: "كما وتوجهوا الحجاج إلى القطاع عبر الأراضي المصرية من خلال نفق (تحيا مصر) الذي فتحته السلطات المصرية من أجل تسهيل وتيسير عودة حجاج القطاع.



وأكدت الوزارة أن "الفوج الثاني من حجاج القطاع وعددهم 596 حاجا سيصلوا القطاع مساء الخميس أو فجر الجمعة".



هذا وكان في استقبال الحجاج عوض ابو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة وحشد كبير من أهالي الحجاج.



وبدوره، هنأ وزير الأوقاف حاتم البكري، الحجاج بسلامة العودة إلى الوطن شاكرا انضباط الحجاج ووعيهم والتزامهم بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية والبعثة الفلسطينية وأنهم كانوا خير سفراء لفلسطين.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء يوم الأربعاء، وصول الفوج الأول من حجاج المحافظات الجنوبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.وأوضحت الوزارة أن الفوج الأول من الحجاج من محافظات قطاع غزة، وعددهم 711 حاجا وصل عبر الخطوط الجوية الفلسطينية بثلاث رحلات بعد أدائهم مناسك فريضة الحج في مكة المكرمة.