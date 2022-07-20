شؤون فلسطينية

فنان بريطاني يصرح: إسرائيل دولـة فصل عنصري

فنان بريطاني يصرح: إسرائيل دولـة فصل عنصري
الفنان العالمي روجرز ووترز
رام الله - دنيا الوطن
قال الفنان البريطاني العالمي روجرز ووترز، إن "إسرائيل دولة فصل عنصري أقيمت بعد أن تم طرد جزء كبير من السكان الفلسطينين الأصليين".

وعلى هامش منتدى طلابي عبر الإنترنت عقد لدعم أنصار الحق الفلسطيني في جامعة ماكجيل الكندية والذين يتعرضون لتهديدات من إدارة الجامعة، قال مؤسس فرقة موسيقى الروك "بينك فلويد": "نعتبر إسرائيل دولة للمستوطنين المستعمرين والحركة الصهيونية".

وأوضح أنه "لم يكن لديه أي فكرة حقًا عما يحدث في فلسطين، لكن اتضح له أن الأمر يتعلق  بمجموعة من الأوروبيين قرروا في منتصف القرن التاسع عشر الاستيلاء على أرض هي فلسطين، وطرد أي شخص يعيش هناك".

وأضاف أنه قبل خمس أو ست سنوات، لم يكن بوسع المرء استخدام كلمة "فصل عنصري (أبارتهايد)" عند الإشارة إلى إسرائيل لكن الآن، من المستحيل إجراء أي محادثة حول المشروع الإسرائيلي في فلسطين دون استخدام كلمة "فصل عنصري".

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