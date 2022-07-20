دولي

وصفه البعض بـ "زلة لسان".. بايدن يكشف لأول مرة إصابته بالسرطان

وصفه البعض بـ "زلة لسان".. بايدن يكشف لأول مرة إصابته بالسرطان
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء يوم الأربعاء، إصابته بالسرطان، في حين تم اعتبار الأمر ما بين زلة لسان أو إفصاح رسمي عنه.

وجاء ذلك، خلال خطاب بايدن حول الاحتباس الحراري في ماساتشوستس.

وقال: إن "الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت، بولاية ديلاوير، بسببها أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابين بالسرطان".

هذا واعتبر مدافعون عنه أنه يعاني لسنوات من الزلات أو التصريحات غير الدقيقة، بحسب (نيويورك بوست).

والجدير ذكره، أن بايدن (79 عاماً)، يعد أكبر رئيس للولايات المتحدة، وكثيرا ما تكون صحته العقلية محل نقاش عام، ومع ذلك، يقول إنه يعتزم السعي للحصول على فترة ولاية ثانية في عام 2024.

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