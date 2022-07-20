نقابة المحامين الفلسطينيين تعلن تعليق العمل في مختلف المحاكم.. لهذا السبب





وقالت النقابة: "بما يشمل تعليق العمل، النيابات المدنية والادارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء استرداد أوامر الحبس وطلبات الإفراج بالكفالة والسندات العدلية والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية".



وتابعت أن قرارها جاء استمراراً لمعركة النضال النقابي التي تخوضها نقابة المحامين دفاعاً عن مبادئ الحق والعدالة، والتي أصبحت محط اهتمام الشارع الفلسطيني، وحالة الدعم والمؤازرة غير المسبوقة من النقابات المهنية ومؤسسات العمل الأهلي والقوى الوطنية والقطاع الخاص وانخراطها في الخطوات الاحتجاجية المشروعة المعلن عنها من قبل النقابة.





كما واعتبرته النقابة انتصاراً لفكرة الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني من عسف التشريع الاستثنائي والتي ما لبثت أن طوعت القواعد الدستورية على خلاف سموّها وعلوها.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء يوم الأربعاء، تعليق العمل يوم غد الخميس، أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا.