الكشف عن سعر لتر البنزين في إسرائيل الشهر المقبل

وفي وقت سابق من أمس، قال وزير المالية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن "أسعار البنزين ستنخفض في الأول من آب/ أغسطس المقبل".



وأضاف ليبرمان أن الحكومة الاسرائيلية جمعت 1.4 مليار شيكل من أرباح الشركات الحكومية وأن هذا سيكون مصدر الميزانية التي تعتزم الحكومة تخصيصها لخفض ضريبة المحروقات (البلو).



ولم يحدد ليبرمان قدر التخفيض المتوقع على سعر البنزين، مشيرا إلى أن وزارة المالية "تعمل على فحص مصادر أخرى للميزانية".



رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، مساء يوم الأربعاء، أن أسعار الوقود ستنخفض في إسرائيل مطلع الشهر المقبل.ووفق الهيئة، فإن أسعار الوقود ستُخفض في إسرائيل بأكثر من شيكل مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل.وأضافت أن سعر لتر النزين الواحد من نوع 95 أوكتان سيتراوح بين ستة شواكل وثمانين اغورة وستة شواكل وتسعين اغورة.