"الصحة" بغزة تكشف عن استعداداتها لاستقبال حجاج القطاع



وقالت الوزارة: "ننصحهم وذويم بلبس الكمامة وعدم التقبيل وتطهير الايدي بالماء والصابون او المطهر الكحولي وعلى من تظهر عليه اي اعراض مرضيه تشبه اعراض كوفيد 19 التوجه لاقرب مركز فحص للتحقق من الإصابة".



وأشارت الوزارة في تنويهها، إلى أنه من يثبت إصابته بالفيروس، فعليه بالعزل المنزلي الذاتي لمدة 5 أيام.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تنويهاً حول استعداداتها لعودة حجاج القطاع، إلى أرض الوطن.وأكدت الوزارة، أنها جهزت الطواقم المختصه لاستقبال الحجاج في معبر رفح، لافتة إلى أنه سيتم تركيب كاميرا حرارية خاصة لقياس حرارة جميع الحجاج، والتاكد من سلامتهم وتقديم المساعده الطبيه للمحتاجين منهم، وتقديم الارشادات الصحيه اللازمه للحفاظ على سلامتهم وخاصه اتباع اجراءات السلامة والوقايه من مرض كوفيد 19.