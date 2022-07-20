(معاريف) تكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، على موقع حركة حماس، كان بواسطة طائرة مسيرة هجومية.واستهدفت طائرات الاحتلال مساء أمس الثلاثاء، نقطة لقوات "حماة الثغور" شرق بيت حانون شمال القطاع.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الإسرائيلية، قصفت مساء اليوم الثلاثاء، موقعاً تابعاً لحركة (حماس) شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق نار نحو مستوطنة نتيف هعسرا.