معايعة تطلق حزمة من المشاريع الأثرية المهمة في نابلس





وتحدث اللواء إبراهيم رمضان عن أهمية نابلس سياحيا واثريا، مقدما الشكر للوزيرة معايعة على تعاونها المستمر في تطوير الواقع السياحي والاثري في المحافظة.





وأبدى القنصل الإيطالي سعادته الكبيرة على التعاون بين إيطاليا وفلسطين، مقدما الشكر الكبير للوزيرة معايعة على تعاونها، حيث ترجم هذا التعاون من خلال العديد من المشاريع الإيطالية في فلسطين و خصوصا في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.





واكد نائب رئيس بلدية نابلس السيد حسام الشخشير على أهمية المشروع واستعداد بلدية نابلس لتوفير ما يلزم في سبيل إنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم للمدينة، مشيداً بدور وزارة السياحة والآثار ومحافظة نابلس في تحقيق مثل هذه المشاريع وإيصالها للنور.





هذا وقدمت البروفيسورة سينيرلا وجهاد ياسين مدير عام المتاحف و التنقيبات في وزارة السياحة والاثار عرضا للمشروع متطرقين لتريخ الموقع الاثري و نبذه عن المشروع.





وبدورة تحدث كبها عن استعداد جامعة النجاح للتعاون لإنجاح هذا المشروع المهم و الحيوي وتفقدت الوزيرة معايعة برفقة اللواء إبراهيم رمضان مشاريع وزارة السياحة والاثار في بلدية سبسطية.





وكان في استقبالهم رئيس بلدية سبسطية السيد محمد عازم ووكيل وزارة السياحة والاثار السيد صالح طوافشة، حيث اطلعت الوزيرة معايعة على اخر ما تم إنجازه من مشاريع لوزارة السياحة والاثار في سبسطية ومناقشة للمشاريع المستقبلية من خلال ترميم المواقع الاثرية وتحويلها لمواقع قابلة لزيارة المجموعات السياحية من مختلف دول العالم، خصوصا المقبرة الملكية.





وتجولت الوزيرة معايعة واللواء رمضان في مركز التفسير التابع لوزارة السياحة والاثار مطلقين الفيلم السياحي الترويجي لبلدة سبسطية الذي تم إنجازه من خلال الوزارة وبالشراكة مع بلدية سبسطية ومسار فلسطين التراثي.





واطلعت الوزيرة معايعة واللواء رمضان على عدد من المشاريع التي نفذتها الوزارة في مجال تطوير البلدة القديمة في سبسطية حيث شملت تأهيل سياحة البيدر بالتعاون مع صندوق تطوير واقراض البلديات وانشاء متحف سبسطية وتأهيل المسار السياحي داخل البلدة القديمة بالإضافة لترميم مقام النبي يحيى وقصر الكايد وعدد اخر من المشاريع بالإضافة لاعمال تنظيف المعالم الاثرية الواقعة في المناطق المصنفة (ج) والذي تموله وتنفذه وزارة السياحة والاثار ضمن مشروع (٢٠٠ يوم عمل).



وقدمت معايعة الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا المشروع بداً من طواقم وزارة السياحة والاثار وصولا للجهات الايطالية و مؤسسة اليف الداعمة لتحقيق إنجاز هذا المشروع الهام، على أمل أن ينتهي هذا المشروع بشكل سريع.