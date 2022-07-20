معايعة تطلق حزمة من المشاريع الأثرية المهمة في نابلس
أطلقت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة في محافظة نابلس وبحضور محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان والقنصل الإيطالي العام في القدس القنصل جوزيف فيدل ووكيل وزارة السياحة والاثار السيد صالح طوافشة ونائب رئيس بلدية نابلس د. حسام الشخشير وعميد كلية الآداب في جامعة النجاح د. احمد كبها، مشروع تطوير المدرج الروماني في مدينة نابلس.
ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع جامعة كمبانيا الإيطالية معايعة أكدت على أهمية المشروع في تطوير الموقع الاثري كأحد اهم المدرجات الرومانية واكبرها في الشرق الأوسط.
وسيعمل المشروع على تطوير الواقع السياحي والاثري في محافظة نابلس من خلال رفد السلة السياحية في نابلس بموقع أثرى جديد مؤهل للزيارة من قبل المجموعات السياحية، علما بان المشروع سيشمل على اعمال توثيق أثري ودراسات وتنقيبات أثرية وترميم وتطوير.
واكدت معايعة استمرار العمل الجاد والهادف لتطوير المواقع الاثرية لتتحول الى مقاصد سياحية للمجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين، مما سيشكل رافداً وإضافة نوعية جديدة للمواقع التي تجذب السائح لزيارة فلسطين من مختلف دول العالم.
وقدمت معايعة الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا المشروع بداً من طواقم وزارة السياحة والاثار وصولا للجهات الايطالية و مؤسسة اليف الداعمة لتحقيق إنجاز هذا المشروع الهام، على أمل أن ينتهي هذا المشروع بشكل سريع.
وتحدث اللواء إبراهيم رمضان عن أهمية نابلس سياحيا واثريا، مقدما الشكر للوزيرة معايعة على تعاونها المستمر في تطوير الواقع السياحي والاثري في المحافظة.
وأبدى القنصل الإيطالي سعادته الكبيرة على التعاون بين إيطاليا وفلسطين، مقدما الشكر الكبير للوزيرة معايعة على تعاونها، حيث ترجم هذا التعاون من خلال العديد من المشاريع الإيطالية في فلسطين و خصوصا في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.
واكد نائب رئيس بلدية نابلس السيد حسام الشخشير على أهمية المشروع واستعداد بلدية نابلس لتوفير ما يلزم في سبيل إنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم للمدينة، مشيداً بدور وزارة السياحة والآثار ومحافظة نابلس في تحقيق مثل هذه المشاريع وإيصالها للنور.
هذا وقدمت البروفيسورة سينيرلا وجهاد ياسين مدير عام المتاحف و التنقيبات في وزارة السياحة والاثار عرضا للمشروع متطرقين لتريخ الموقع الاثري و نبذه عن المشروع.
وبدورة تحدث كبها عن استعداد جامعة النجاح للتعاون لإنجاح هذا المشروع المهم و الحيوي وتفقدت الوزيرة معايعة برفقة اللواء إبراهيم رمضان مشاريع وزارة السياحة والاثار في بلدية سبسطية.
وكان في استقبالهم رئيس بلدية سبسطية السيد محمد عازم ووكيل وزارة السياحة والاثار السيد صالح طوافشة، حيث اطلعت الوزيرة معايعة على اخر ما تم إنجازه من مشاريع لوزارة السياحة والاثار في سبسطية ومناقشة للمشاريع المستقبلية من خلال ترميم المواقع الاثرية وتحويلها لمواقع قابلة لزيارة المجموعات السياحية من مختلف دول العالم، خصوصا المقبرة الملكية.
وتجولت الوزيرة معايعة واللواء رمضان في مركز التفسير التابع لوزارة السياحة والاثار مطلقين الفيلم السياحي الترويجي لبلدة سبسطية الذي تم إنجازه من خلال الوزارة وبالشراكة مع بلدية سبسطية ومسار فلسطين التراثي.
واطلعت الوزيرة معايعة واللواء رمضان على عدد من المشاريع التي نفذتها الوزارة في مجال تطوير البلدة القديمة في سبسطية حيث شملت تأهيل سياحة البيدر بالتعاون مع صندوق تطوير واقراض البلديات وانشاء متحف سبسطية وتأهيل المسار السياحي داخل البلدة القديمة بالإضافة لترميم مقام النبي يحيى وقصر الكايد وعدد اخر من المشاريع بالإضافة لاعمال تنظيف المعالم الاثرية الواقعة في المناطق المصنفة (ج) والذي تموله وتنفذه وزارة السياحة والاثار ضمن مشروع (٢٠٠ يوم عمل).
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