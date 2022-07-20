الاحتلال يعتقل القيادي بـ(حماس) نايف الرجوب في الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نايف الرجوب، عقب دهم منزله في بلدة دورا جنوبي الخليل.ورجوب هو أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وأحد مبعدي مرج الزهور.وانتخب الرجوب كنائب في المجلس التشريعي عن مدينة الخليل، ممثلا لحركة حماس، وقد شغل منصب وزير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية العاشرة.وقد اعتقل العديد من المرات لدى الاحتلال ، وأمضى ما يزيد عن 13 عاماً خلف القضبان على فترات متفرقة، أكثر من نصفها في الاعتقال الإداري بتهمة موجود ملف سري له.وقد تسببت سنوات السجن الطويلة للرجوب بمشاكل صحية عديدة أبرزها آلام في الكلي، إضافة إلى مشكلة ضغط الأعصاب.ويعتبر الرجوب أحد وجهاء مدينة الخليل ومن رجال الإصلاح، ويتعمد الاحتلال التنكيل به بشكل مستمر باعتقاله او اقتحام منزله وتفتيشه وتوجيه تهديدات له .من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أيمن الدرابيع وكامل جاسر اقطيل، من منزليهما في بلدة دورا.وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، الأسرى المحررين: إسماعيل حلبية من بلدة أبو ديس شرقي القدس، محمد علي مصلح ووالده علي مصلح من مخيم الدهيشة للاجئين جنوبي مدينة بيت لحم.كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: محمد كاظم أبو عجمية، وهيثم أبو عجمية، من مخيم الدهيشة للاجئين.وسلّمت قوات الاحتلال عائلة الصحفي فيصل الرفاعي، بلدة عناتا شمالي القدس، بلاغًا لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله فجر اليوم.