النجاح الوطنية تخرّج طلبة كليات العلوم والطب وعلوم الصحة وكلية الدراسات العليا

رام الله - دنيا الوطنلليوم الثاني على التوالي، واصلتْ جامعة النجاح الوطنية يوم الثلاثاء 2022/07/19م تخريج كليات العلوم، والطب وعلوم الصحة، وكلية الدراسات العليا، وذلك ضمن احتفالاتها بتخريج الفوج الثاني والأربعين من طلبتها والذي تنظمه الجامعة برعاية فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، حيث أُقيم الحفل في مسرح المرحوم حكمت المصري في الحرم الجامعي الجديد.وجرى الحفل بمشاركة الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، إلى جانب نواب رئيس الجامعة ومساعديه، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية في الكليات التي جرى تخريجها، وعميد القبول والتسجيل، إضافة إلى الطلبة الخريجين وذويهم.وبدأ الحفل الذي تولى عرافته الأستاذ محمد دقة منسّق عمادة شؤون الطلبة بدخول موكب الخريجين، ثم موكب هيئة الجامعة، تلاه عزف للسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء وقراءة الفاتحة، ثم قراءة آيات من الذكر الحكيم للطالب صهيب سلمان.كلمة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة:وألقى الأستاذ الدكتور عبدالناصر زيد، رئيس الجامعة، كلمةً رحب فيها بالحضور من الأهالي والخريجين والضيوف، معبّراً عن سعادته وفرحته بهذه الكوكبة الجديدة من خريجي الفوج الثاني والأربعين الذين حصلوا على شهاداتهم العلمية ليكونوا بناةً للوطن وحماةً للمستقبل.وفي كلمته قال الأستاذ الدكتور زيد: "أخذتْ الجامعة على عاتقها مسؤوليّة التعليم المتميّز، واستحداث البرامج الأكاديميّة الجديدة والعصريّة في كل عام، والتحديث في خطط برامجها الحاليّة، بما يتواءم مع التغيّرات في سوق العمل، ومتطلبات الثورة الصناعيّة الرابعة، بما يشمل إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وعلوم البيانات، فكانت أولى من تصدّر جامعات الوطن بإنشائها مركزاً للواقع الافتراضي، وتدريب عشرات المدرّسين ومئات الطلبة على هذه التقنيّات، والتي ستغيّر مفهوم التعليم والتدريب الجامعي على مستوى العالم".وعلى صعيد ترتيب الجامعة وتفوّقها أشار إلى أن الجامعة تحتل المركز الأول محليّاً، ومراكز متقدّمة عالميّاً في التصنيفات العالميّة، حيث تبوّأت الجامعة المركز الأول فلسطينيّاً في تصنيف QS العالمي للجامعات، وكذلك الأولى محليّاً و46 عربيّاً في نسخة التصنيف ذاته للجامعات العربيّة، كما أنّ جامعة النجاح الوطنيّة هي الجامعة الفلسطينيّة الوحيدة التي استطاعت دخول تصنيف التايمز العالمي للجامعات وكانت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، إضافةً إلى كونها الأولى فلسطينيّاً في التصنيفات العالميّة الأخرى، مثل: تصنيف التايمز للتأثير المجتمعي، وتصنيف التايمز للجامعات في قارّة آسيا، وتصنيف التايمز للجامعات في الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، وتصنيف الويبومتركس، وتصنيف الجامعات الخضراء.وعن أهمية هذه التصنيفات قال: "تمثّل هذه التصنيفات أهميّة بالغة للجامعات عالميّاً، فهي تستخدم لتوجيه سياسات التعليم العالي للحكومات كونها تعتمد على معايير واضحة للقياس، كما أنها تساعد في المفاضلة بين الجامعات، مما يعزّز من سمعة الجامعات الأكاديميّة والتشغيليّة محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، فهنيئاً لكم تخرّجكم من هذه الجامعة العريقة وطنيّاً وعالميّاً."وفي كلمته كذلك، وجه الأستاذ الدكتور زيد تحية خاصة إلى الطلبة الخريجين وأضاف: "إنني أقدر مجهوداتكم العلميّة والفكرية واللامنهجية خلال دراستكم في الجامعة، والتي كان لها الأثر الطيب على سمعة الجامعة وأدائها العلمي، وكذلك حصادكم لمراكز متقدّمة في الجوائز، والمسابقات، والبطولات العالميّة."وفي ختام كلمته، دعا ذوي الطلبة وأهاليهم إلى حضّ أبنائهم على النهل من مصادر العلم والمعرفة المتعدّدة، حيث قال: "العِلم هو أساس بناء الحضارة ومن أهم مقومات الحياة، فعندما يزداد العِلم والمتعلمون، تتبدّل أوضاع البلاد وتزيد معرفة الأفراد، تلك المعرفة التي ستضمن لهم الحياة الكريمة في المستقبل، وتضع شعبنا في مقدمة شعوب العالم، ممّا يصعّب على القوى العظمى أن تتجاهله وتتجاهل قضيّته العادلة، وحرصه على التحرر وبناء دولته العتيدة، وعاصمتها القدس الشريف."وأدى الطلبة الخريجون قسم التخريج والذي يعاهد فيه الخريجون الشعب والوطن بالحفاظ على المهنية لتحقيق آمال الأمة.كما تخلّل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والأغاني الشعبية الفلسطينية قدمتها جوقة عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.وفي ختام الحفل سلّم الأستاذ الدكتور عبدالناصر زيد، رئيس الجامعة، والدكتور عبد السلام الخياط نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل شهادات التخرج للطلبة الخريجين.