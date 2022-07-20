مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطنقام مستوطنون، اليوم الأربعاء، بنصب عدد من الخيام على أراضي المواطنين بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا أراضي المواطنين في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع"، ونصبوا عدة خيام على ارض تعود لعائلة جابر تمهيدا لاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد المواطن عطا جابر أن عشرات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال حضروا الى المكان ونصبوا خياما لهم على أرض المواطن حمودة جابر، في منطقة البقعة بالقرب من "الشارع الالتفافي".وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا أكثر من مرة في سنوات سابقة إقامة بؤر استيطانية في تلك المنطقة، القريبة من مستوطنتي "خارصينا وكريات أربع " شرق الخليل.