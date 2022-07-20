شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق الخليل

مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قام مستوطنون، اليوم الأربعاء، بنصب عدد من الخيام على أراضي المواطنين بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا أراضي المواطنين في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع"، ونصبوا عدة خيام على ارض تعود لعائلة جابر تمهيدا لاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد المواطن عطا جابر أن عشرات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال حضروا الى المكان ونصبوا خياما لهم على أرض المواطن حمودة جابر، في منطقة البقعة بالقرب من "الشارع الالتفافي".

وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا أكثر من مرة في سنوات سابقة إقامة بؤر استيطانية في تلك المنطقة، القريبة من مستوطنتي "خارصينا وكريات أربع " شرق الخليل.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل القيادي بـ(حماس) نايف الرجوب في الخليل

الاحتلال يعتقل القيادي بـ(حماس) نايف الرجوب في الخليل

النجاح الوطنية تخرّج طلبة كليات العلوم والطب وعلوم الصحة وكلية الدراسات العليا

النجاح الوطنية تخرّج طلبة كليات العلوم والطب وعلوم الصحة وكلية الدراسات العليا

فدا: المخطط الاستيطاني الاسرائيلي الجديد ذي دلالات سياسية واستراتيجية خطيرة على الفلسطينيين

فدا: المخطط الاستيطاني الاسرائيلي الجديد ذي دلالات سياسية واستراتيجية خطيرة على الفلسطينيين

&#34;حماية&#34; يدين تصاعد جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

"حماية" يدين تصاعد جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اشتية: أي تعيينات لا تراعي الأنظمة والقوانين غير قانونية وسيتم وقف المخالف منها

اشتية: أي تعيينات لا تراعي الأنظمة والقوانين غير قانونية وسيتم وقف المخالف منها

مئات المستوطنين يتجمعون بعدة مناطق غرب سلفيت

مئات المستوطنين يتجمعون بعدة مناطق غرب سلفيت

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل القيادي بـ(حماس) نايف الرجوب في الخليل

الاحتلال يعتقل القيادي بـ(حماس) نايف الرجوب في الخليل

النجاح الوطنية تخرّج طلبة كليات العلوم والطب وعلوم الصحة وكلية الدراسات العليا

النجاح الوطنية تخرّج طلبة كليات العلوم والطب وعلوم الصحة وكلية الدراسات العليا

مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق الخليل

مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق الخليل

فدا: المخطط الاستيطاني الاسرائيلي الجديد ذي دلالات سياسية واستراتيجية خطيرة على الفلسطينيين

فدا: المخطط الاستيطاني الاسرائيلي الجديد ذي دلالات سياسية واستراتيجية خطيرة على الفلسطينيين

&#34;حماية&#34; يدين تصاعد جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

"حماية" يدين تصاعد جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021

الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على &#34;باجر&#34; في الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على "باجر" في الخليل

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل إدارياً أسيرين قاصرين ويحتجزهما بمعتقل (مجدو)

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل إدارياً أسيرين قاصرين ويحتجزهما بمعتقل (مجدو)

منوعات

محمد منير وأكرم حسني معاً..فماذا يجمعهما؟

محمد منير وأكرم حسني معاً..فماذا يجمعهما؟

فنان عالمي يشارك أحمد العوضي في فيلمه الجديد &#34;البلدوزر&#34;..فمن يكون؟

فنان عالمي يشارك أحمد العوضي في فيلمه الجديد "البلدوزر"..فمن يكون؟

شاهد: علا رشدي وزوجها أحمد داود في مقطع فيديو جريء!

شاهد: علا رشدي وزوجها أحمد داود في مقطع فيديو جريء!

بعد نجاح &#34;غلبان&#34;..أصالة تكشف هذا الأمر

بعد نجاح "غلبان"..أصالة تكشف هذا الأمر

جوني ديب في أغرب إطلالة..فكيف ظهر؟

جوني ديب في أغرب إطلالة..فكيف ظهر؟

شاهد: بعد أن عرضت أجزاء جسمها المصابة بالبهاق.. اللبنانية كارن وازن تكشف المزيد!

شاهد: بعد أن عرضت أجزاء جسمها المصابة بالبهاق.. اللبنانية كارن وازن تكشف المزيد!

من هو حسن أبو السعود الذي قالت شيرين عبد الوهاب عنه &#34;أنا بقيت شبهه&#34;؟

من هو حسن أبو السعود الذي قالت شيرين عبد الوهاب عنه "أنا بقيت شبهه"؟

ابن حميد الشاعري في أقوى هجوم ضد حلمي بكر..فما القصة؟

ابن حميد الشاعري في أقوى هجوم ضد حلمي بكر..فما القصة؟

بعد صعودها الكوكب..رحمة رياض تصعد للقمر!

بعد صعودها الكوكب..رحمة رياض تصعد للقمر!

شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب كتفني وحلقلي شعري وكان هيضرب عيالي بالرصاص

شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب كتفني وحلقلي شعري وكان هيضرب عيالي بالرصاص

عربي

اندلاع حريق ضخم في تونس.. وإمدادات من الجزائر

اندلاع حريق ضخم في تونس.. وإمدادات من الجزائر

صندوق النقد: المناقشات مع تونس &#34;مثمرة&#34; بشأن التوصل لاتفاق

صندوق النقد: المناقشات مع تونس "مثمرة" بشأن التوصل لاتفاق

سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

مصرع 22 شخصا في حادث سير جنوب مصر

مصرع 22 شخصا في حادث سير جنوب مصر