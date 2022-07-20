اشتية: أي تعيينات لا تراعي الأنظمة والقوانين غير قانونية وسيتم وقف المخالف منها

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية: "إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها".وأكد اشتية، أنه ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها.وتداولت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أنباء حول تعيين ابنة وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، في وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى تعيين ابنة وزير الحكم المحلي، مجدي زيارة، في وزارة الأشغال.