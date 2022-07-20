دولي

الصحة العالمية: 14 ألف إصابة بجدري القردة في 70 دولة بالعالم

الصحة العالمية: 14 ألف إصابة بجدري القردة في 70 دولة بالعالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الأربعاء، تسجيل حوالي 14 ألف إصابة بجدرى القردة في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال غيبريسوس: "تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن حوالي 14 ألف حالة مؤكدة هذا العام من أكثر من 70 دولة وإقليم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن خمس وفيات، كلها في إفريقيا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أنه لا يزال يتم اكتشاف معظم الإصابات في أوروبا، ومعظمها بين الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال أمثالهم.

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