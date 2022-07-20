أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطناستمعت لجنة متابعة العمل الحكومي إلى تقرير مفصل قدمه وكيل وزارة الصحة حول مؤشرات الحالة الوبائية والتوصيات في ظل دخول قطاع غزة الموجة الخامسة من الوباء، داعية المواطنين إلى رفع درجة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتلقي الجرعة التعزيزية من التطعيم.واطلعت اللجنة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء على مذكرة مقدمة من وزارة التربية والتعليم حول سير عملية التصحيح ورصد درجات امتحانات الثانوية العامة؛ استعدادا لإعلان النتائج قبل نهاية هذا الشهر، وأطلقت اللجنة تسمية فوج (متفوقون لأجل فلسطين) على أوائل وخريجي الثانوية العامة لهذا العام.فيما تابعت مع وزارة الأوقاف مستجدات رحلة عودة الفوج الأول من حجاج قطاع غزة المتوقع وصولهم اليوم، واستعدادات الوزارة لاستقبالهم.وهنأت اللجنة أبناء شعبنا الذين حصلوا على معاملات"جمع الشمل" مؤخرا، مؤكدة على قرارها السابق بإعفاء مستفيدي الشئون الاجتماعية من رسوم تنفيذ المعاملات بوزارة الداخلية.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.وقررت اللجنة تكليف وزارة المالية تسديد كامل رسوم معاملة جمع الشمل وإصدار الهوية لعدد (26) عائلة من القادمين من سوريا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع إنشاء متنزه عام بمحافظة غزة، في شارع الرشيد الساحلي تقاطع شارع 10 .كما قررت اللجنة، صرف مبلغ مالي لوزارة الأشغال العامة والإسكان، بغرض ترميم مناطق متضررة، في شارع الرشيد- محافظة خانيونس، جراء عدوان مايو 2021م.وكلفت اللجنة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، بتحمل أجرة نقل أمتعة وحقائب حجاج قطاع غزة عند عودتهم، كذلك إقرار آلية التعويض المقترحة للمواطنين، عن استقطاعات الأراضي لصالح توسعة شارعي صلاح الدين والرشيد.في السياق ذاته، أعلنت اللجنة عن صرف مبلغ مالي لتغطية قيمة الإيجارات الخاصة بأراضي أحواض الصرف الصحي غرب بيت لاهيا، بالإضافة إلى اعتماد تشكيل مجلس قطاع الدواجن والذي يضم كل من وزارتي: الزراعة، الاقتصاد الوطني، ومؤسسات القطاع الأهلي والخاص الفاعلة في قطاع الدواجن).وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، الموافقة على تخصیص مبلغ مالي، لصالح وزارة الأشغال العامة والإسکان لإعادة تأهیل دوار الصاروخ نهایة شارع الجلاء.وقالت: "تشكيل لجنة برئاسة سلطة المیاه وجودة البیئة وعضویة کلٍ من: وزارة الحکم المحلي، ومصلحة میاه بلدیات الساحل لحل مشکلة تصريف میاه الزیبار الناتجة عن معاصر الزیتون"، مضيفة: "إقرار حملة توعوية عبر وزارة العمل بهدف توجيه خريجي الثانوية العامة نحو التخصصات المطلوبة للسوق".وصادقت المصادقة على المخطط التصميمي العام لميناء الصيادين Master Plan، كذلك اعتماد توصيات اللجنة المعنية بتطوير أداء الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بالإضافة إلى إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.