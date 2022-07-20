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المغرب يوقع مع إسرائيل اتفاقاً لتزويده بطائرات (كاميكازي) المسيرة

المغرب يوقع مع إسرائيل اتفاقاً لتزويده بطائرات (كاميكازي) المسيرة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هارتس) الإسرائيلية، أن المغرب وقع اتفاقا مع إسرائيل يحصل بموجبه على مجموعة من الطائرات المسيرة المعروفة باسم "كاميكازي".

وأوضحت الصحيفة أن المغرب تعاقد "على مجموعة من الطائرات المسيرة الإسرائيلية، من نوع هاروب، والمعروفة أيضا باسم الطائرات دون طيار "كاميكازي" التي يصل مداها إلى ألف كلم، وتحمل حوالي 20 كلغم من المتفجرات، ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى سبع ساعات".

وكانت صحيفة (ديفنس نيوز) العالمية المتخصصة في أخبار الدفاع وصفقات التسلح، قد نشرت معلومات تفيد بأن "المغرب سيوقع اتفاقا مع إسرائيل لصناعة الطائرات المسيرة عن بعد المعروفة بالكاميكازي" إضافة إلى توقيع عدد من "اتفاقيات الدفاع لفائدة تعزيز الترسانة العسكرية للقوات المسلحة الملكية المغربية".

ونقلت (هآرتس) عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوتشاف، أن زيارة رئيس الأركان أفيف كوخافي إلى المغرب "تهدف إلى دفع المبادرات العسكرية بين البلدين لعام 2023، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتطوير الأسلحة ونقل المعرفة وربما أيضا الأسلحة".

وأوضحت أن كوخافي سيلتقي في زيارته التي تمتد ثلاثة أيام بمسؤولين أمنيين في المغرب، إضافة إلى أفراد من الجالية اليهودية هناك، ومن المقرر أن ينهي زيارته الرسمية اليوم الأربعاء ويعود إلى إسرائيل يوم غد الخميس.

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