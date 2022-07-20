شاهد: أردوغان يترك بوتن في الانتظار لـ50 ثانية









رام الله - دنيا الوطنترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتن في حالة من الانتظار والتململ لمدة 50 ثانية قبيل محادثات جرت بينهما في طهران أمس الثلاثاء، مما دفع وسائل إعلام تركية إلى تشبيه ما جرى بما فعله بوتن معه ومع قادة آخرين في الماضي.وكان الاجتماع الذي عقد في إيران الأول بين بوتن وزعيم دولة من حلف شمال الأطلسي منذ بدء حرب روسيا وأوكرانيا أواخر فبراير الماضي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأظهر مقطع مصور وزعته الرئاسة التركية بوتن واقفا أمام مقعده وعلمي البلدين، ويديه متشابكتين وفمه يتحرك قبل أن تتغير وضعيته بظهور أردوغان ويرفع يديه إلى جنبيه.وقال أردوغان بينما تبادل الابتسامات مع بوتين وصافحه: "أهلا، كيف حالك، على ما يرام؟"وعقدت وسائل إعلام مقارنات مع مواقف ترك فيها بوتن قادة عالميين في حالة انتظار، كان أبرزها في موسكو عام 2020 عندما ترك أردوغان في انتظاره لقرابة دقيقتين قبيل اجتماع بينهما.