الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على "باجر" في الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا واستولت على "باجر" لأحد المواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، واعتقلت المواطن خالد محمد ابو حلتم بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على "باجر" لأحد المواطنين بعد نصبها حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، حيث فتشت مركبات المواطنين ودققت أوراقهم الثبوتية.