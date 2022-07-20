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شؤون فلسطينية

طالع: تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة

طالع: تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، رابط فحص المنحة القطرية (100) دولار، الخاصة بالأسر الفقيرة في القطاع.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يوليو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 21/07/2022م.

وأوضح السفير العمادي وفق بيان للجنة نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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