هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل إدارياً أسيرين قاصرين ويحتجزهما بمعتقل (مجدو)

رام الله - دنيا الوطنتعتقل سلطات الاحتلال داخل سجونها إداراياً أسيرين قاصرين، وتحرمهما من حريتهما عبر احتجازهما داخل معتقل (مجدو)، بدعوى وجود "الملف السري" ، دون أن توجه تهم محددة بحقهما.وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذا السياق، أن الأسيرين هما أنس أبو الرب (17 عاماً) من بلدة قباطية/جنين، ومصطفى مطلق من بلدة جلجولية في الداخل المحتل، ومؤخراً صدر بحقهما أوامر اعتقال إداري جديدة، حيث صدر بحق الفتى أبو الرب أمر تجديد لمدة 4 أشهر أخرى والقاصر مطلق 3 أشهر أخرى.ولفتت الهيئة أن الاحتلال لا يتوقف عن استخدام هذا النوع من الاعتقال الجائر بحق أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وأطيافه، حيث بات وسيلة ممنهجة يستخدمها ضباط المخابرات الإسرائيلية تبعاً لأهوائهم ومزاجيتهم في تحديد من يجب أن يُعتقل ويُحول إدارياً، وتحديد كذلك مدة الاعتقال إستناداً لما يسمى بالملف السري والذي لايُسمح للمعتقل أو لمحاميه الإطلاع عليه.وأضافت نتاجاً لهذه السياسة التعسفية التي تتصاعد يوماً بعد آخر، يلجأ الأسرى الإداريون لإيجاد طرق سلمية لإنهاء احتجازهم اللا نهائي، عبر خوض إضرابات فردية مفتوحة عن الطعام، كحال الأسيرين رائد ريان وخليل عواودة واللذين يواصلان معركتيهما احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، رغم تدهور أوضاعهما الصحية.مع العلم بأن الاحتلال يعتقل داخل سجونه ما يقارب 650 معتقلاً إدارياً، من بينهم عشرات الأسرى المرضى ، وكبار السن، وأسيرتين قيد الاعتقال الإداري وهما شروق البدن وبشرى الطويل.