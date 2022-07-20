شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل إدارياً أسيرين قاصرين ويحتجزهما بمعتقل (مجدو)

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل إدارياً أسيرين قاصرين ويحتجزهما بمعتقل (مجدو)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعتقل سلطات الاحتلال داخل سجونها إداراياً أسيرين قاصرين، وتحرمهما من حريتهما عبر احتجازهما داخل معتقل (مجدو)، بدعوى وجود "الملف السري" ، دون أن توجه تهم محددة بحقهما.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذا السياق، أن الأسيرين هما أنس أبو الرب (17 عاماً) من بلدة قباطية/جنين، ومصطفى مطلق من بلدة جلجولية في الداخل المحتل، ومؤخراً صدر بحقهما أوامر اعتقال إداري جديدة، حيث صدر بحق الفتى أبو الرب أمر تجديد لمدة 4 أشهر أخرى والقاصر مطلق 3 أشهر أخرى.

ولفتت الهيئة أن الاحتلال لا يتوقف عن استخدام هذا النوع من الاعتقال الجائر بحق أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وأطيافه، حيث بات وسيلة ممنهجة يستخدمها ضباط المخابرات الإسرائيلية تبعاً لأهوائهم ومزاجيتهم في تحديد من يجب أن يُعتقل ويُحول إدارياً،  وتحديد كذلك مدة الاعتقال إستناداً لما يسمى بالملف السري والذي لايُسمح للمعتقل أو لمحاميه الإطلاع عليه.

وأضافت نتاجاً لهذه السياسة التعسفية التي تتصاعد يوماً بعد آخر، يلجأ الأسرى الإداريون لإيجاد طرق سلمية لإنهاء احتجازهم اللا نهائي، عبر خوض إضرابات فردية مفتوحة عن الطعام، كحال الأسيرين رائد ريان وخليل عواودة واللذين يواصلان معركتيهما احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، رغم تدهور أوضاعهما الصحية.   

مع العلم بأن الاحتلال يعتقل داخل سجونه ما يقارب 650 معتقلاً إدارياً، من بينهم عشرات الأسرى المرضى ، وكبار السن،  وأسيرتين قيد الاعتقال الإداري وهما شروق البدن وبشرى الطويل. 

أخبار ذات صلة

رام الله: نقابة الإسعاف لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: سنشرع بالعصيان الإداري اليوم في حال التنكر لمطالبنا

رام الله: نقابة الإسعاف لـ"دنيا الوطن": سنشرع بالعصيان الإداري اليوم في حال التنكر لمطالبنا

محكمة الاحتلال تؤجل النظر في أمر تمديد عزل الأسير مناصرة

محكمة الاحتلال تؤجل النظر في أمر تمديد عزل الأسير مناصرة

بلدية غزة توجه تحذيراً بشأن السباحة في البحر حتى الجمعة

بلدية غزة توجه تحذيراً بشأن السباحة في البحر حتى الجمعة

خلال مؤتمر مع ماكرون.. الرئيس عباس:نسعى للوصول لحل نهائي ويجب التوقف عن الأعمال الأحادية

خلال مؤتمر مع ماكرون.. الرئيس عباس:نسعى للوصول لحل نهائي ويجب التوقف عن الأعمال الأحادية

الاحتلال ينصب عدة حواجز عسكرية في محافظة جنين

الاحتلال ينصب عدة حواجز عسكرية في محافظة جنين

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين.

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين.

&#34;الشؤون المدنية&#34; تصدر تنويهاً بشأن تصاريح الصلاة في الأقصى

"الشؤون المدنية" تصدر تنويهاً بشأن تصاريح الصلاة في الأقصى

نيابة الاحتلال تطلب الحكم على الأسير محمد الحلبي بالسّجن (16 عاماً)

نيابة الاحتلال تطلب الحكم على الأسير محمد الحلبي بالسّجن (16 عاماً)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل إدارياً أسيرين قاصرين ويحتجزهما بمعتقل (مجدو)

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل إدارياً أسيرين قاصرين ويحتجزهما بمعتقل (مجدو)

أبو هولي: إجراء انتخابات اللجان الشعبية في المخيمات تشكل رافعة لها

أبو هولي: إجراء انتخابات اللجان الشعبية في المخيمات تشكل رافعة لها

المفتي العام يدين اقتحام أحد المستوطنين لمسجد في القدس

المفتي العام يدين اقتحام أحد المستوطنين لمسجد في القدس

غزة: لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث مع الداخلية الحالة الأمنية بالقطاع

غزة: لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث مع الداخلية الحالة الأمنية بالقطاع

المرور بغزة: وفاة وإصابتان جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: وفاة وإصابتان جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية

ملتقى فلسطين الخامس للرواية العربية يستذكر الراحل غريب عسقلاني بندوتين في رام الله وغزة

ملتقى فلسطين الخامس للرواية العربية يستذكر الراحل غريب عسقلاني بندوتين في رام الله وغزة

العربية الفلسطينية: التوقيع الأمريكي على &#34;إعلان القدس&#34; استكمال لمشروع ترامب التصفوي

العربية الفلسطينية: التوقيع الأمريكي على "إعلان القدس" استكمال لمشروع ترامب التصفوي

الصحة بغزة: تحسن ملحوظ في مستوى جودة مياه البحر وآمنيتها للسباحة

الصحة بغزة: تحسن ملحوظ في مستوى جودة مياه البحر وآمنيتها للسباحة

منوعات

محمد منير وأكرم حسني معاً..فماذا يجمعهما؟

محمد منير وأكرم حسني معاً..فماذا يجمعهما؟

فنان عالمي يشارك أحمد العوضي في فيلمه الجديد &#34;البلدوزر&#34;..فمن يكون؟

فنان عالمي يشارك أحمد العوضي في فيلمه الجديد "البلدوزر"..فمن يكون؟

شاهد: علا رشدي وزوجها أحمد داود في مقطع فيديو جريء!

شاهد: علا رشدي وزوجها أحمد داود في مقطع فيديو جريء!

بعد نجاح &#34;غلبان&#34;..أصالة تكشف هذا الأمر

بعد نجاح "غلبان"..أصالة تكشف هذا الأمر

جوني ديب في أغرب إطلالة..فكيف ظهر؟

جوني ديب في أغرب إطلالة..فكيف ظهر؟

شاهد: بعد أن عرضت أجزاء جسمها المصابة بالبهاق.. اللبنانية كارن وازن تكشف المزيد!

شاهد: بعد أن عرضت أجزاء جسمها المصابة بالبهاق.. اللبنانية كارن وازن تكشف المزيد!

من هو حسن أبو السعود الذي قالت شيرين عبد الوهاب عنه &#34;أنا بقيت شبهه&#34;؟

من هو حسن أبو السعود الذي قالت شيرين عبد الوهاب عنه "أنا بقيت شبهه"؟

ابن حميد الشاعري في أقوى هجوم ضد حلمي بكر..فما القصة؟

ابن حميد الشاعري في أقوى هجوم ضد حلمي بكر..فما القصة؟

بعد صعودها الكوكب..رحمة رياض تصعد للقمر!

بعد صعودها الكوكب..رحمة رياض تصعد للقمر!

شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب كتفني وحلقلي شعري وكان هيضرب عيالي بالرصاص

شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب كتفني وحلقلي شعري وكان هيضرب عيالي بالرصاص

عربي

اندلاع حريق ضخم في تونس.. وإمدادات من الجزائر

اندلاع حريق ضخم في تونس.. وإمدادات من الجزائر

صندوق النقد: المناقشات مع تونس &#34;مثمرة&#34; بشأن التوصل لاتفاق

صندوق النقد: المناقشات مع تونس "مثمرة" بشأن التوصل لاتفاق

سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

مصرع 22 شخصا في حادث سير جنوب مصر

مصرع 22 شخصا في حادث سير جنوب مصر