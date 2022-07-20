شؤون فلسطينية

رام الله: نقابة الإسعاف لـ"دنيا الوطن": سنشرع بالعصيان الإداري اليوم في حال التنكر لمطالبنا

رام الله: نقابة الإسعاف لـ"دنيا الوطن": سنشرع بالعصيان الإداري اليوم في حال التنكر لمطالبنا
جانب من الاضراب داخل مقار جمعية الهلال الأحمر
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد المتحدث باسم نقابة الاسعاف بالضفة أسامة سويطي أن النقابة ستشرع بعصيان إداري في حال رفض التجاوب مع مطالب العاملين.

وقال السويطي في حديثه لـ"دنيا الوطن": بدأنا أمس الاعتصام   داخل مقر الهلال الأحمر، والاضراب عن الطعام ،وأصدرنا بياناً بعزمنا بدأ الخطوة الثانية المقررة اليوم".

وأضاف: في حال لم تستجب إدارة الجمعية لمطالبنا فإننا سنبدأ اليوم بعد الساعة الثالثة مساءً العصيان الإداري الشامل في كافة محافظات الوطن في جهاز الاسعاف  وعدم التعاطي مع قرارات الإدارة  بأي حال من الأحوال.

وبين المتحدث باسم نقابة الاسعاف بالضفة أن الاعتصام داخل مقرات جمعية الهلال الأحمربرام الله  بدأ خطواته الأولى يوم أمس وذلك بإعلان الاعتصام والاضراب المفتوح عن الطعام، مشيراً إلى أن طواقم الإسعاف باتت ليلتها  في مقر الجمعية ولم تخرج حتى اللحظة.

وأوضح أن هذه الخطوات سبقها توقيع اتفاقية مع ادارة الهلال الأحمر وبرعاية وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتي كانت بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أيار/ مايو المنصرم وتم إعطاء مهلة 45 يوم للحوار مع إدارة الجمعية.

وشدد على أنه وبعد انتهاء مدة الـ45 يوم أعلنت وزارةالعمل فشل الحوار، واحالت الملف إلى النقابة لفعل ما تراه مناسباً من أجل استرجاع حقوق العاملين  في جهاز الاسعاف.

وتابع السويطي: لم تلتزم إدارة جمعية الهلال الأحمر بأي بند من بنود الاتفاقية، وبدأت بإجراءاتها ضد العاملين في جهاز الاسعاف واستمرت بسياسة التقليص في مركبات الاسعاف والاغلاقات وكل هذه الاجراءات لن تتوقف طالما لم يتم الاستجابة لمطالبنا. 

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