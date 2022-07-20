بلدية غزة توجه تحذيراً بشأن السباحة في البحر حتى الجمعة





وأضاف عودة: ينبغي على الجميع من مصطافين ومنقذيين بحريين وسياح أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وذلك لتجنب الإصابة بضربات الشمس.





وأكد على أن بلدية غزة تعمل وبشكل مستمر على إيجاد الحلول لكافة المشاكل التي قد تضر بالمظهر الجمالي للواجهة البحرية.





وأوضح عودة أن البلدية عملت على إبعاد نقاط البيع العشوائية و"الأكشاك" عن الأرصفة، لجعلها متاحة طوال السنة، دون اللجوء للإضرار بأرزاق الناس أو الاعتداء عليهم.



حذرت بلدية غزة، طواقم الانقاذ البحري من خطر السباحة أيام (الأربعاء والخميس والجمعة)، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج ونشاط التيارات البحرية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة حسين عودة في حديثه لـ"دنيا الوطن"، إن " بلدية غزة تتابع وعن كثب التجاوزات التي تجري على شاطئ بحر مدينة غزة مشيراً إلى أن البلدية وبالتعاون مع الشرطة البحرية وقف تلك التجاوزات وأخذ الإجراء القانوني المستحق على المخالفين".