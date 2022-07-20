هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين.

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، وأن الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر جراء ما تمارسه من انتهاكات قمعية بحقهم، ينتهكون فيها المعايير والاتفاقيات الدولية كاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسرى القاصرين الذين يتم اعتقالهم يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي على يد جنود الاحتلال، حيث يعيثون في المنازل الخراب والتدمير، ويتم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتقييد اليدين والقدمين وتعصيب العينين، والزج بهم في زنازين ضيقة وغير صالحة للعيش الآدمي، واخضاعهم لجولات تحقيق قاسية، وفي كثير من الأحيان يتم نقلهم لغرف العصافير لابتزازهم وتهديدهم واجبارهم على الإدلاء باعترافات ملفقة.ومن بين الفتية الذي جرى اعتقالهم حديثاً وتعرضوا للضرب التعسفي والتنكيل خلال اعتقالهم، ويقبعون حاليا بقسم الأسرى الأشبال في معتقل "مجدو" هم:1- الأسير القاصر أحمد عديني (17 عاماً) من مدينة قلقيلية.2- الفتى رواد صبيحات(17 عاماً) من بلدة رمانة قضاء جنين.3- الطفل جهاد بني جابر(17 عاماً) من بلدة عقربا قضاء نابلس.