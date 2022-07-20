"الشؤون المدنية" تصدر تنويهاً بشأن تصاريح الصلاة في الأقصى
أصدرت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن تصاريح الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الهيئة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): "تلفت عناية المواطنين بأن زيارات الصلاة إلي المسجد الأقصى المبارك كانت فقط بمناسبة عيد الأضحى المبارك وانتهت بانتهائه".
وأضافت: أن "كل ما يشاع بأن هناك إعادة فتح باب التسجيل للصلاة بالأقصى عار عن الصحة مع تأكيدنا بأن الوزارة تسعي بشكل دائم للمطالبة باستئناف هذا الملف من جديد".
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